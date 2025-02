Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vorfahrtsverstoß in Großenlüder: 2 Leichtverletzte

Fulda (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 18000,- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitag (31.01.) gegen 13:00 Uhr in Großenlüder ereignete. Der 19-jährige in Großenlüder wohnhafte Fahrer eines Pkw Audi kam aus Richtung Aussiedlerhof und wollte an der Einmündung zur St.-Georg-Straße nach rechts in diese einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Jeep einer 32-jährigen Frau aus Bad Salzschlirf, welcher die St.-Georg-Straße befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer leichte Verletzungen davontrugen. Die beteiligten Pkw waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

