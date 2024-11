Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Medizinischer Notfall am S-Bahn Halte-punkt

Fahrgäste retten Frau das Leben

München (ots)

Zwei junge Frauen aus Eichstätt haben am Montagnachmittag (18. November) durch ihr beherztes Eingreifen einer Frau das Leben gerettet, die zuvor an der S-Bahn-Haltestelle Berg am Laim zusammengebrochen war. Die eingesetzten Rettungskräfte zeigten sich beeindruckt von dem besonnenen Handeln. Die 63-jährige Deutsche war gegen 16.45 Uhr an der Haltestelle plötzlich zusammengebrochen. Eine 22-Jährige und eine 20-Jährige, beide aus Eichstätt, leisteten sofort Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr München führten sie Reanimationsmaßnahmen durch. Noch vor Ort wurde bei der Reanimierten wieder ein Puls festgestellt. Sie wurde in eine Münchner Klinik transportiert. Nach Abschluss der Maßnahmen lobte das Rettungsdienstteam die Ersthelferinnen, dass sie mit ihrer sofortigen Reanimation entscheidend dazu beigetragen haben, dass die Frau den Notfall vorerst überlebt hat. Auch die Bundespolizei dankt den beiden Frauen für ihr beherztes Eingreifen und das schnelle Handeln.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell