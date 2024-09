Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendiebin vorläufig festgenommen.

In einem Supermarkt in der Ernst-Hilker-Straße wurde am Samstagabend (28.09.2024) gegen 20.30 Uhr eine Ladediebin ertappt, die nicht zum ersten Mal zum Langfinger wurde. Ein 45-jähriger Ladendetektiv beobachtete die Frau dabei, wie sie Diebstahlsicherungen entfernte und alkoholische Getränke im Wert von rund 250 Euro klaute. Nachdem sie den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen verlassen wollte, sprach er sie an und informierte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die 33-Jährige bereits am Donnerstag (26.09.2024) auf die gleiche Weise einen Ladendiebstahl im Markt begangen hatte. Die Detmolderin wurde aufgrund von Flucht- und Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

