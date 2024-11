Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Migrantengruppe am Bahnhof festgestellt

Bundespolizei geht von organisierter Schleuseraktion aus

Bild-Infos

Download

Garmisch-Partenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend (17. November) in Garmisch-Partenkirchen eine siebenköpfige Migrantengruppe angetroffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde deren vorausgegangene Fahrt mit einem Regionalzug von Österreich nach Deutschland von Schleusern organisiert.

Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle am Garmisch-Partenkirchner Bahnhof konnte keine der sieben Personen einen Pass oder ein Visum vorweisen. Eigenen Angaben zufolge stammen sie aus der Türkei und sind miteinander familiär verbunden. Sie erklärten, zuvor in Innsbruck in einen Zug gestiegen zu sein. Diese Fahrt - wie auch die anderen Etappen über Bosnien und Ungarn - hätten Schleuser geplant. Insgesamt hätten die Hintermänner der Schleuserorganisation pro Person 2.250 Euro verlangt.

Die sieben türkischen Staatsangehörigen wurden zum örtlichen Bundespolizeirevier gebracht. Dort leiteten die Beamten sowohl Ermittlungen wegen der offenkundigen illegalen Einreiseversuche als auch wegen Einschleusens von Ausländern ein. Da die Türken aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe um Schutz nachsuchten, wurden sie einer Münchner Aufnahmestelle für Asylsuchende zugeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell