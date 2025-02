Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Zunächst unbekannter Fahrer verursacht Unfall und verlässt die Örtlichkeit

Am 02.02.2025, gegen 03.40 Uhr befuhr ein Renault Clio, zugelassen in Hamburg, die A7 in nördlicher Richtung. In einem Gefällstück zwischen dem Parkplatz "Am Fuchsrain" und der Anschlussstelle Homberg/Efze kam der Fahrer auf der glatten Fahrbahn in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er schlug mit der Fahrzeugfront in die Böschung ein, überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Als die Polizei und die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle eintrafen, war kein Fahrer mehr vor. Aufgrund des Unfallbildes konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Insassen des PKW durch den Unfall verletzt und aus dem Fahrzeug geschleudert wurden. Durch Einsatzkräfte Polizei sowie der Feuerwehr Homberg/Efze wurde das Umfeld abgesucht. Im weiteren Verlauf kamen ein Polizeihund der Diensthundestaffel sowie eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz. Die Absuche verlief jedoch negativ. Durch weitere Ermittlungen konnte der Fahrer zwischenzeitlich festgestellt werden. Er ist gesundheitlich wohlauf. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und durch einen Abschleppdienst zur Autobahnpolizei Bad Hersfeld verbracht.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell