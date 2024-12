Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung nach Rauswurf aus dem Lokal

Weimar (ots)

Donnerstagmorgen, gegen halb zwei wurden zwei Männer in einem Lokal in der Weimarer Innenstadt verbal ausfälllig, so dass ein 23-jähriger Mitarbeiter die beiden nach draußen begleitete. Vor der Gaststätte kam es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während der eine Täter den Geschädigten vergeblich versuchte mit der Hand zu schlagen, traf der zweite Täter den Geschädigten mit einer Bierflasche am Kopf. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Zumindest einer der beiden Täter konnte namentlich bekannt gemacht werden. Es handelte sich um einen 24-Jährigen aus Bad Berka. Die Ermittlungen zum zweiten Täter wurden aufgenommen.

