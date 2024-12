LPI-J: Lkw kollidiert mit parkendem Pkw - ein Leichtverletzter

Denstedt (ots) - Am Mittwoch den 18.12.2024 war ein Linienbus aus Richtung Denstedt kommend in Richtung Ulrichshalben unterwegs, als plötzlich ein Reg die Fahrbahn überquerte. Das Reh kollidierte mit dem Linienbus, flüchtete aber anschließend in unbekannte Richtung. Die Fahrgäste im Linienbusses sind mit dem Schrecken davongekommen, denn es wurde keiner verletzt. Der Sachschaden am Bus konnte noch benannt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

