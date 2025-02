Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hausfriedensbruch an Schule - Einbruch in Reihenhaus - Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Zeugenaufruf nach Diebstählen aus Pkw

Fulda (ots)

Hausfriedensbruch in Schulsporthalle

Fulda. Am Dienstag (28.01.), um 16.15 Uhr, betraten mehrere Personen die Sporthalle einer Schule in der Goerdelerstraße. Bei allen Personen soll hierbei das Gesicht bedeckt gewesen sein. Sie rüttelten nach derzeitigen Erkenntnissen an den Türen der verschlossenen Umkleidekabinen, konnten jedoch durch den Hausmeister angetroffen und mit ihrem Verhalten konfrontiert werden. Die Personen flüchteten daraufhin. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten drei beteiligte Jugendliche angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden sie entlassen. Derzeit wird aufgrund des Verdachts des Hausfriedensbruches sowie des Verdachts des versuchten Diebstahls ermittelt. Weitere Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Reihenhaus

Fulda. Am Freitag (31.01.), zwischen 16.30 Uhr und 23.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Kellertür gewaltsam Zugang in ein Reihenhaus in der Mährisch-Schönberger-Straße. Zuvor war erfolglos versucht worden, die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Bei dem Einbruch wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung von Wahlplakat

Flieden. Am Freitag (31.01.), um 16 Uhr, wurde festgestellt, dass durch unbekannte Täter ein großes Wahlplakat in der Bahnhofstraße durch Aufsprühen von silbergrauer Farbe beschädigten worden ist. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung von Wahlplakat

Künzell. Am Samstag (02.02.), gegen 0 Uhr, wurde festgestellt, dass durch unbekannte Täter ein in der Turmstraße, Höhe Hausnummer 159, aufgestelltes Wahlplakat durch das Aufbringen von Farbe beschädigt worden ist. Es entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach erschwerten Diebstählen aus Pkw

Fulda. Am Sonntag (02.02.) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen auf dem Kennedyplatz sowie in der Straße "Andreasberg" zu zwei besonders schweren Fällen des Diebstahls aus Pkw. Bei beiden Taten wurden die ordnungsgemäß verschlossenen Fahrzeuge auf unbekannte Weise geöffnet und anschließend nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden Bargeld und technische Gegenstände. Bei der Tat auf dem Kennedyplatz, gegen 07.05 Uhr, wurde der männliche Täter bei Tatausführung beobachtet und angesprochen. Er flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: circa 175cm groß, kräftige Statur, schwarze - sehr kurze Haare, trug einen Bart und war mit einer grauen Jogginghose sowie einem hellen Sweatshirt bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell