Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mountainbike aus Keller entwendet

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 11.07.2024 18:30 Uhr bis 12.07.2024 14:30 Uhr kam es in Apolda, Schulbergstraße zu einem Kellereinbruch. Durch Unbekannte wurde mittels Hebelwerkzeug eine Sicherheitstür überwunden und sich so Zutritt in die Kellerräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses verschafft. Als Beute wurde ein Fahrrad der Marke: Cube im Wert von ca. 600 Euro gemacht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)

