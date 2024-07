Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien in Eckolstädt

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 11.07.2024, 18:00 Uhr - 12.07.2024, 06:00 Uhr kam es in Eckolstädt, Sulzaer Straße und des Weiteren in der Ortslage an der Landstraße zur Feststellung von Graffito. Betroffen sind zwei Stromverteilerkästen und eine Bushaltestelle (Fassade). Großflächig wurden Polizei unfreundliche Schriftzüge und das Kürzel eines sehr bekannten und beliebten regionalen Fußballvereins mittels Spraydose in den Farben blau, schwarz und gelb aufgebracht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)

