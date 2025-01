Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250124.1 Kiel: Gefährliche Körperverletzung in der Brunswiker Straße - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am frühen Morgen des 22.01.2025 kam es in der Brunswiker Straße auf Höhe der Koldingstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 36-jähriger Mann traf auf einen 30-jährigen Mann, welcher ihm in Folge einer Auseinandersetzung eine Stichverletzung zufügte. Polizeibeamte und -beamtinnen des 3. Polizeireviers nahmen den Tatverdächtigen fest. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Gegen 04:15 Uhr befand sich der spätere Geschädigte auf dem Weg zur Arbeit, als er in der Brunswiker Straße auf den ihm bekannten Tatverdächtigen traf. Die Männer gerieten zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 30-Jährige ein Messer zog. Nach Angaben des Geschädigten gelang es diesem der Stichbewegung in Richtung seines Oberkörpers auszuweichen. Die Klinge traf den 36-Jährigen im Bereich des Gesäß.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ließ der Tatverdächtige, nach dem verbalen Einschreiten eines noch unbekannten Passanten, von der weiteren Tatbegehung ab und floh in Richtung Schloßgarten. Polizeikräfte nahmen den Mann kurze Zeit später fest und stellten die Tatwaffe sicher.

Die Polizei ermittelt im Fall einer gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat. Insbesondere der Passant, dessen Einschreiten die Fortführung der Tat unterband, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte telefonisch an die 0431 1601110.

Ricarda Blucha

