POL-KI: 250122.4 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 18. Januar gegen 1.20 Uhr kam es im Ostring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich vom Unfallort. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der Geschädigte mit seinem schwarzen VW Tiguan den Ostring in Fahrtrichtung Dietrichsdorf. Hierbei habe er den rechten der beiden Fahrstreifen genutzt. In Höhe der Hausnummer 130 habe ein neben ihm fahrender schwarzer Pkw ohne zu Blinken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt. Hierbei habe er seinen Pkw touchiert und im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt. Danach habe der Pkw zwei weitere am Fahrbahnrand parkende Pkw beschädigt. Im Anschluss sei der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit davongefahren und in die Pickertstraße eingebogen. Das Fahrzeug soll Plöner Kennzeichen gehabt haben. Weiteres ist nicht bekannt.

Eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief negativ.

Der Verkehrsermittlungsdienst des Polizeibezirksreviers hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 1601503 zu melden.

