Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250123.2 Kiel: Verletzter Wildvogel gerettet

Kiel (ots)

Am 22.01.2025 suchten Kollegen des 3. Polizeireviers Kiel ein Parkhaus in Nähe der Autobahn auf. Ein Autofahrer berichtete, er sei auf der Autobahn mit einem größeren Vogel kollidiert und habe beim Parken festgestellt, dass der Vogel sich nach der Kollision wohl in seinem PKW verfangen habe.

Aus eigener Kraft gelang es dem Vogel zunächst, sich von dem PKW zu befreien. Die eingesetzte Polizistin und der eingesetzte Polizist fanden das verletzte Tier hinter einem parkenden Auto. Sie stellten fest, dass einer der Flügel schlaff zur Seite hing und ein Weiterfliegen für das Tier somit unmöglich war.

Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Wildtierhilfe erschien am Einsatzort und nahm den verletzten Vogel in seine Obhut. Der Retter konnte mitteilen, dass es sich um einen Mäusebussard handelt.

Ricarda Blucha

