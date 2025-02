Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Dresden (ots)

Wann: 14. Februar 2024, seit 15:53 Uhr

Wo: Louisenstraße, Neustadt

Die Integrierte Regionalleitstelle Dresden wurde über den Notruf 112 über den Alarm eines Heimrauchmelders und eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus auf der Louisenstraße informiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich der Brand in einer Wohnung im vierten Obergeschoss. Zwei Trupps unter Atemschutz drangen mit einem Strahlrohr in die stark verrauchte Wohnung vor, lokalisierten den Brandherd in der Küche und konnten das Feuer rasch löschen.

Derzeit laufen Belüftungsmaßnahmen, um den giftigen Brandrauch aus der Wohnung zu entfernen. Glücklicherweise wurden keine Personen in der Wohnung angetroffen. Der Mieter erschien während der Löscharbeiten an der Einsatzstelle. Aufgrund der Rauchschäden ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Louisenstraße bleibt für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Der Einsatz soll innerhalb der nächsten Stunde beendet werden.

Im Einsatz sind 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden