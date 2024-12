Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Mülltonnenbrand droht auf Gebäude überzugreifen

Goch (ots)

Um kurz vor 18 Uhr gestern Abend wurde der Feuerwehr ein Mülltonnenbrand am Klockscherweg in Goch-Kessel gemeldet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Löscheinheit Kessel stellten fest, dass die Mülltonne unmittelbar an einem Unterstand und der Außenwand eines Wohnhauses abgestellt war. Die Flammen drohten auf den Dachstuhl überzugreifen, der Unterstand war bereits in Mitleidenschaft gezogen worden.

Unter der Leitung von Hauptbrandmeister Damian Peters und Oberbrandmeister Julian van Beek wurde ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung entsandt. Es gelang, die Flammen zügig unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen auf den Dachstuhl konnte verhindert werden. Zur Kontrolle wurden Teile der Dachverkleidung und der Dachziegel entfernt.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind unklar. Vor Ort waren die Löscheinheit Kessel sowie die Drehleiter aus der Stadtmitte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell