Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Kraftfahrzeuginnung Niederrhein informiert über Elektrofahrzeuge

Goch (ots)

Für zunächst 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch ging es zu einer Schulung nach Moers. René Gravendyk, Obermeister der Kraftfahrzeuginnung Niederrhein hatte zu einer Schulung rund um das Thema Elektrofahrzeuge eingeladen. Sie fand an vier Nachmittagen statt. Die Feuerwehrleute bekamen einen intensiven theoretischen und praktischen Einblick, unter anderem in einer speziell für die Kfz-Azubis ausgestatteten Werkstatt. Welche Besonderheiten gibt es bei Elektrofahrzeugen im Vergleich zu "herkömmlichen" Verbrennern, was ist bei verunfallten Fahrzeugen zu beachten und wie schützen sich Einsatzkräfte an Unfallstellen? Diese und viele weiteren Fragen wurden beantwortet. Hierfür dankt Feuerwehrchef Stefan Bömler dem Ausbilder der Kfz-Innung, Frank Berninger und Obermeister René Gravendyk. Die Innung hat bereits angeboten, weitere Schulungsnachmittage für die Feuerwehr zu veranstalten, hiervon werden die Gocher Brandschützer gerne Gebrauch machen.

