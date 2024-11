Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Rauchvorhang für den Löschzug Pfalzdorf

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Die Beladung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) der Löscheinheit Pfalzdorf wird jetzt durch einen sogenannten Rauchvorhang ergänzt. Dieses Einsatzmittel ermöglicht bei einem Brand in einem Gebäude die Zugangstür zu öffnen und verhindert bzw. reduziert die Ausbreitung von Brandrauch aus dem betroffenen Bereich. Der Rauchvorhang besteht aus einem nicht brennbaren Material, das an einer Spreizstange befestigt ist. Diese Stange wird in einen Türrahmen gespannt. Das herabhängende Tuch verschließt die Öffnung auch dann weitestgehend, wenn die dazugehörige Tür geöffnet wird.

Zur Verfügung gestellt wurde der Rauchvorhang von der Volksbank an der Niers. Burkhard Simons, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Pfalzdorf sagt: "Als Volksbank unterstützen wir immer sehr gerne das ehrenamtliche Engagement, getreu dem genossenschaftlichen Motto ´Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam.´ Und gerade die Feuerwehren mit Ihren Einsätzen bei zum Beispiel Bränden, Naturgewalten und Unfällen sind ein Vorbild in Sachen ehrenamtlichem Engagement. Wir freuen uns sehr, die wichtige Arbeit der Feuerwehr unterstützen zu können."

Jürgen Thomas, Leiter des Löschzuges Pfalzdorf, bedankte sich im Namen der Mannschaft für die freundliche Spende. Der Rauchvorhang wurde sofort mit einer Unterweisung der aktiven Einsatzkräfte in den Übungsdienst eingebunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell