Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Update zum Brand im Hochhaus: Zwei Personen verstorben

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 15. Februar 2025, seit 11:51 Uhr

Wo? Bundschuhstraße, Johannstadt

Update zum Wohnungsbrand im Wohnhochaus:

Die in der stark verrauchten und brennenden Wohnung aufgefundene 87-jährige Frau und der 87-jährige Mann sind an ihren schweren Verletzungen trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen im Krankenhaus verstorben. Brandursachenermittler sind vor Ort und haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr führt weiterhin umfangreiche Untersuchungen durch, ob Rauchgas oder Löschwasser in andere Wohnungen eingedrungen ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Etagen 1 bis 9 können bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell