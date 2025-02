Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrerin unter Alkoholeinfluss++Pkw gegen Baum geschoben+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrerin unter Alkoholeinfluss+ Verden. In der Nacht von Sonntag auf Montag untersagten Beamte der Polizei Verden einer 30-jährigen Fahrzeugführerin nach einer Verkehrskontrolle die Weiterfahrt. Gegen 23:50 Uhr bemerkten die Beamten den in Schlangenlinien fahrenden Skoda der 30-Jährigen in der Memelstraße und kontrollierten das Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass die 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab bei ihr einen Wert von 2,1 Promille. Gegen sie wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und sie musste eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

+Pkw gegen Baum geschoben+ Oyten. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines fuhr am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, gegen einen geparkten Pkw am Fahrbahnrand und schob den Mazda gegen einen Baum. Nach ersten Informationen war er einem Marder auf der Straße Lienerts Heide ausgewichen. Der Mercedes des 19-Jährigen und der Mazda waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

