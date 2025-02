POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/ Osterholz vom 01.02.2025

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Fahrt endet im Gebüsch

Verden. Der 58-jährige BMW-Fahrer fiel im Kreisverkehr im Bereich Osterkrug, nach eigenen Angaben, in einen Sekundenschlaf. Er überfuhr den dortigen Grünstreifen und kam letztlich im Gebüsch zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab zudem einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann aus Achim musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Zwei beeinflusste Autofahrer

Oyten. Im Rahmen einer Kontrolle auf der A1 wurde ein 34-jähriger Transporter-Fahrer kontrolliert. Dass sie bei dem Fahrer aus dem Raum Schleswig ein richtiges Näschen bewiesen, stellte sich bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit heraus. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobeentnahme über sich ergehen lassen. Ihm droht der Verlust des Führerscheins und eine empfindliche Geldstrafe.

In der Nacht fiel den Beamten ein weiterer Autofahrer auf, der ebenfalls nicht ganz fahrtüchtig unterwegs war. Bei dem 45-jährigen Mann konnten Hinweise darauf erlangt werden, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Auch er musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Er wird für mindestens einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen. Das Bußgeld musste er vor Ort zahlen.

Zu schnell in die Kurve gefahren

Ottersberg. Trotz Nebel und schlechter Sicht, fuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Kleinwagens scheinbar zu schnell von der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Posthausen ab. Anstelle dem Kurvenverlauf zu folgen, fuhr sein Fahrzeug geradeaus über die Grünfläche und überschlug sich schließlich im Seitenraum. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrer und sein Beifahrer kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Einbruch in Lagerhalle

Ottersberg. Im Verlauf der vergangenen Woche hebelten bislang unbekannte Täter das Tor einer Lagerhalle im Schwarzen Weg auf. Aus der Halle wurden anschließend mehrere Säcke mit Pfanddosen entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ottersberg unter 04205/315810 zu melden.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ottersberg. Am Donnerstagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus Am Fuchsberg in Fischerhude. Bislang unbekannte Täter hebelten hier ein Fenster im Obergeschoss auf. Aus unbekannter Ursache ließen die Täter dann von der weiteren Tatausführung ab. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Pkw beschädigt

Oyten. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines Ford Puma, der in der Wächterstraße parkte. Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 04202/911060.

Rollerfahrer leicht verletzt

Achim. Am Freitagmittag befuhr ein 37-jähriger Grasberger die Laheiter Straße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zum Schaphuser Weg missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Rollerfahrers aus Achim. Durch den Unfall wurde der Kradfahrer leicht verletzt.

Fußgänger von Pkw erfasst

Blender. Am Freitagabend kam es in der Straße In der Marsch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Thedinghausen befuhr die Straße In der Marsch in Richtung Lunsen, als vor seinem Pkw plötzlich ein 77-Jähriger aus Rostock auf der Fahrbahn stand. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Der 77-Jährige wurde schwer verletzt in ein Bremer Krankenhaus verbracht.

