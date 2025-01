POL-VER: +Fahrraddiebe gestellt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Transporter angegangen+ Oyten. Im Zeitraum von Freitag, 24.01. bis Mittwoch, 29.01.2025, brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Transporter im Industriegebiet ein. Die Fahrzeuge waren in einer Parkbucht in der Straße An der Autobahn geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten sie die Schlösser ...

