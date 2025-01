Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrradfahrer übersehen++Radfahrer leicht verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrradfahrer übersehen+ Langwedel. Am Donnerstagmorgen, gegen 08 Uhr, kam es in der Etelser Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Die 32-jährige Fahrerin eines Skoda wollte von der Schulstraße nach rechts auf die Etelser Bahnhofstraße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten E-Bike Fahrer auf dem Radweg. Durch den Zusammenstoß stürzte der 76-jährige Radfahrer und verletzte sich leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

+Radfahrer leicht verletzt+ Achim. Ein 80 Jahre alter Fahrer wollte am Donnerstagnachmittag mit seinem VW von der Bremer Straße nach links in die Bierdener Mühle abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden Radfahrer und stieß in der Einmündung mit ihm zusammen. Der 43-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell