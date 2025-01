Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Transporter angegangen++Löschversuch misslingt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Transporter angegangen+ Oyten. Im Zeitraum von Freitag, 24.01. bis Mittwoch, 29.01.2025, brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Transporter im Industriegebiet ein. Die Fahrzeuge waren in einer Parkbucht in der Straße An der Autobahn geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten sie die Schlösser und entwendeten verschiedenes Werkzeug. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Löschversuch misslingt+ Osterholz-Scharmbeck. In einer Wohnung in der Teufelsmoorstraße kam es am Mittwoch, gegen 23.50 Uhr, zu einem Brand bei dem ein 27-Jähriger sich leicht verletzte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 27-Jährige ein Feuer in einem Kamin ablöschen und nutzte dafür ein Tuch, welches daraufhin in Brand geriet. In der Folge geriet ein Korb vor dem Kamin ebenfalls in Brand. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer bereits durch eine weitere Hausbewohnerin selbstständig mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Durch den Brand entstand ein geschätzter Schaden von 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell