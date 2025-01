Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Fahrradgeschäft++Zeugen zu Verkehrsgefährdung gesucht++Leichtverletzte bei Auffahrunfall++Auf Pkw aufgefahren++Vorfahrt missachtet+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

NDKREIS VERDEN

+Einbruch in Fahrradgeschäft+ Achim. Am Montagmorgen, gegen 05.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Fahrradgeschäft in der Obernstraße ein. Der Täter zerstörte mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Scheibe zu dem Geschäft in der Marktpassage und entwendete ein hochwertiges Pedelec. Anschließend flüchtete er auf dem grün-grauen Fahrrad in Richtung Bahnhof. Zeugen konnten den flüchtenden Täter als männlich, ca. 170 cm groß, mit kräftiger Statur und mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer Schirmmütze bekleidet, beschreiben. Hinweise zu dem Täter können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Zeugen zu Verkehrsgefährdung gesucht+ Langwedel. Ein bislang unbekannter Fahrer soll am Sonntag, gegen 17.15 Uhr, auf der Feldstraße einen 31-Jährigen gefährdet haben, der mit seinem VW in die Straße Leinenkamp abbiegen wollte. Nach bisherigen Informationen fuhr der 31-Jährige auf dem Abbiegestreifen und war dabei nach links abzubiegen, als der unbekannte Fahrer mit seinem dunklen VW Golf links an ihm vorbeifuhr. Nur durch das Zurücklenken nach rechts konnte der 31-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Zeitgleich fuhr ein blauer Audi rechts an dem VW des 31-Jährigen vorbei. Beide Fahrzeuge fuhren anschließend nebeneinander weiter auf der Feldstraße in Richtung Langwedel. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beiden Fahrzeugen und Fahrern geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Langwedel unter 04232-934910 zu melden.

+Leichtverletzte bei Auffahrunfall+ Verden. An der Kreuzung der K14 und der B215 kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugführerinnen. An der Einmündung zur B215 wartete eine 46-jährige Fahrerin eines Mercedes hinter dem Ford einer 26-jährigen Fahrerin. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die 26-Jährige an und musste verkehrsbedingt direkt wieder abbremsen. Dies übersah die 56-Jährige und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.500 Euro beziffert.

+Auf Pkw aufgefahren+ Achim. Bei einem Auffahrunfall in der Uphuser Heerstraße am Montagmorgen wurde eine 50-jährige Fahrerin eines Opel leicht verletzt. Die Fahrerin wollte in die Thalenhorststraße abbiegen und musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Eine nachfolgende 30-jährige Fahrerin in einem Audi bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Vorfahrt missachtet+ Lilienthal. Am Montagmorgen kam es an der Kreuzung der Straße Auf dem Kamp und der Moorhauser Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 61-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte von der Straße Auf dem Kamp die Kreuzung überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt einer 53-Jährigen in ihrem Renault. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen. Die beiden Pkw mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

