Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnung++Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht++Auffahrunfall mit leicht verletzter Person+

Landkreise Verden und OSterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnung+ Grasberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22 Uhr und 09.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Dannenberger Straße ein. In der Wohnung durchsuchten sie alle Räume und entwendeten schließlich Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht+ Lilienthal. Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes soll am Sonntagabend zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer, darunter auch einen Bus, auf der Strecke zwischen Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck gefährdet haben. Einem Zeugen fiel der auffällig fahrende Pkw auf der Klostermoorer Straße auf und entschied sich im Verlauf, die Polizei zu informieren. Während der Fahrt über die K8 und K9 soll der schwarze Mercedes mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und mindestens einen Bus und zwei weitere Pkw gefährdet haben. In der Bördestraße in Osterholz-Scharmbeck konnten Beamte der Polizei Osterholz den Mercedes schließlich anhalten und kontrollieren. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den 43-Jährigen ein, da der Verdacht entstand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den 43-Jährigen in seinem Mercedes möglicherweise gefährdet wurden, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Auffahrunfall mit leicht verletzter Person+ Grasberg. Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, stießen ein 58 Jahre alter Fahrer eines BMW und eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Opel auf der Huxfelder Straße zusammen. Die 27-Jährige musste an der Einmündung zur Speckmannstraße verkehrsbedingt mit ihrem Pkw anhalten. Dies bemerkte der 58-Jährige zu spät und fuhr auf den Opel auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 27-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1.100 Euro.

