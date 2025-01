Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kassiererin verhindert Taschendiebstahl++Fußgängerin übersehen und schwer verletzt++Unfall mit über 3 Promille+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kassiererin verhindert Taschendiebstahl+ Achim. Eine aufmerksame Kassiererin verhinderte am Mittwochnachmittag den Diebstahl eines Portemonnaies eines Kunden durch einen bislang unbekannten Täter. Sie bemerkte gegen 15 Uhr, wie der Täter versuchte, das Portemonnaie eines Seniors aus einer Tasche zu stehlen und löste einen Alarm aus. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Diebesgut aus dem Geschäft in ein angrenzendes Wohngebiet des Supermarktes in der Straße Am Lahof. Er soll schlank gewesen sein und hatte einem schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Mütze und einer grauen Hose. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Fußgängerin übersehen und schwer verletzt+ Verden. Eine 92-jährige Fußgängerin wurde bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ring von einem Pkw-Fahrer übersehen und schwer verletzt. Der 74-jährige Fahrer wollte nach ersten Informationen rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt fahren. Er übersah dabei die Fußgängerin, die zeitgleich von der gleichen Straßenseite hinter ihm die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 92-Jährige und verletzte sich schwer. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Informationen nicht.

+Unfall mit über 3 Promille+ Achim. Auf der Bollener Landstraße verursachte eine 42-jährige Fahrerin eines Toyota am Donnerstagnachmittag unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Auf dem Weg in Richtung Bremen kam sie mehrfach von der Fahrbahn ab und beschädigte unter anderem einen Leitpfosten, bevor sie im Seitenraum zum Stehen kam. Sie selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, dafür ergab ein Atemalkoholtest bei ihr 3,1 Promille. Für das Strafverfahren musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt+ Schwanewede. Am Donnerstag, gegen 15 Uhr, stießen an der Einmündung des Hammerbecker Wegs Hauptstraße drei Pkw zusammen. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Seat wollte von der Hauptstraße in Richtung Schwanewede nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt einer entgegenkommenden 22-Jährigen, ebenfalls in einem Seat. Durch den Zusammenstoß wurde der 23-Jährige gegen den wartenden Dacia eines 51-Jährigen im Hammersbecker Weg geschleudert. Alle drei Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 22-Jährige leicht. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

