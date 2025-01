Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Falscher Handwerker erbeutet Schmuck++Einbrecher flüchte vor Polizei+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Falscher Handwerker erbeutet Schmuck+ Lilienthal. Ein bislang unbekannter Betrüger konnte am Mittwoch bei einer Seniorin Schmuck erbeuten, indem er sich ihr gegenüber als Handwerker ausgab. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr gelangte der Mann in die Wohnung in der Danziger Straße. In einem unbeobachteten Moment entwendete er Schmuck von der Seniorin und verließ nach angeblich abgeschlossener Arbeit die Wohnung. Der Seniorin fiel erst später der fehlende Schmuck auf. Der ca. 180 cm große Mann soll Arbeitskleidung und eine Pudelmütze getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298-46566o zu melden.

+Einbrecher flüchte vor Polizei+ Ritterhude. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:20, bemerkten Anwohner eine verdächtigte Person in einem leer stehenden Wohnhaus in der Goethestraße und vermuteten einen Einbruch. Sie informierten daraufhin die Polizei. Als die Einsatzkräfte bei dem Haus eintrafen, flüchtete mindestens eine Person über den rückwärtigen Bereich. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Beamten die Person nicht mehr antreffen. Zusammen mit dem Eigentümer konnte im Anschluss zunächst nur ein Werkzeugkoffer als Diebesgut bestimmt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Bereich können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell