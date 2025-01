Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebe stehlen mehrere Fahrräder++Rauchmelder warnt Bewohner++Mit Fußgänger zusammengestoßen+

Landkreis Osterholz (ots)

+Diebe stehlen mehrere Fahrräder+ Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, 10 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße Am Günnermoor ein. Ihr Diebesgut bestand aus über 10 Fahrrädern und mehreren Kilos an Schrauben, die in dem Haus gelagert wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem bislang unbekannten Fahrzeug unterwegs waren. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Rauchmelder warnt Bewohner+ Ritterhude. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hüderbeek verhinderten ein Rauchmelder und eine aufmerksame Bewohnerin möglicherweise den Brand des Wohnhauses. Gegen 05.30 Uhr bemerkte die Bewohnerin den ausgelösten Brandmelder und stellte zudem Brandgeruch im Haus fest. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten eine starke Rauchentwicklung und schließlich einen Schwelbrand eines Müllsacks im Dachboden feststellen. Dieser wurde durch die Feuerwehr zügig abgelöscht. Erste Ermittlungen zur Brandursache deuten nicht auf eine Fremdenwirkung hin. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

+Mit Fußgängerin zusammengestoßen+ Ritterhude. Auf dem Radweg der Bremer Straße kam es am Dienstag zu einem Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin und einer Fußgängerin. Beide Mädchen wurden leicht verletzt und die Fahrradfahrerin kam anschließend in ein Krankenhaus. Gegen 22 Uhr fuhr die Jugendliche auf dem Radweg entgegen der vorgegebenen Richtung. Im Bereich einer Einmündung wollte die ebenfalls jugendliche Fußgängerin den Radweg überqueren. Die Mädchen bemerkten sich im letzten Moment und versuchten, einander auszuweichen. Dabei stürzten beide und verletzten sich leicht.

