POL-VER: +Handtasche geraubt++Mitarbeiter bei Brand in Werkhalle leicht verletzt++Müll brennt++Fehler beim Überholen+

+Handtasche geraubt+ Langwedel. Bereits am Montagabend kam es auf einem Waldweg im Bereich des Hirsekamp zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 33-Jährigen. Gegen 18.15 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter die Frau an und wollte Geld von ihr haben. Als sie dies verweigerte, schubste er sie zu Boden und entriss ihr die Handtasche. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Täter soll ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein. Dazu trug der Täter einen grünen Pullover und weiße Turnschuhe. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu dem Täter der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Mitarbeiter bei Brand in Werkhalle leicht verletzt+ Achim. Am Dienstagvormittag geriet in einer Werkhalle in der Zeppelinstraße eine Schneidmaschine in Brand. Bei dem Versuch, den Brand selbstständig zu löschen, atmeten drei Mitarbeiter Rauch ein und verletzten sich leicht. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schließlich gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen war möglicherweise ein technischer Defekt an der Maschine für den Brand verantwortlich.

+Müll brennt+ Ottersberg. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 00.50 Uhr, mussten Einsatzkräfte zu einem kleinen Flächenbrand in der Straße Schwarzer Weg ausrücken. Ein Reisender in einem Zug hatte das Feuer in der Nähe des Bahnhofs bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Nach einer kurzen Suche konnten die Einsatzkräfte einen brennenden Müllhaufen feststellen. Dieser wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 04202-9960 melden.

+Fehler beim Überholen+ Riede. Bei einem Überholvorgang auf der Felder Dorfstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 39-jähriger Fahrer eines Opel wollte einen 69-Jährigen in seinem VW und ein weiteres Fahrzeug auf der L331 in Richtung Riede überholen. Nach ersten Informationen setzte der 69-Jährige ebenfalls zum Überholen an und scherte aus, ohne auf den 39-Jährigen zu achten. Daraufhin versuchte der 39-Jährige nach links auszuweichen, kam jedoch von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 22.000 Euro beziffert.

