Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen-Nordloh: Pkw prallt alleinbeteiligt gegen einen Baum +++

Oldenburg (ots)

Am 03.12. gegen 15:45 Uhr ereignet sich auf der Aperberger Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wird. Ein 65-jähriger Saterländer befährt mit seinem Pkw hier die Straße in Richtung Nordloh. In Höhe einer Rechtskurve gerät er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Das Fahrzeug erleidet Totalschaden, der Fahrer kann durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und erleidet vermutlich nur leichte Verletzungen, welche in der Folge in einer Klinik versorgt werden. Die Unfallstelle bleibt im Zuge der Reinigungsarbeiten bis in die Abendstunden gesperrt.(1498788)

