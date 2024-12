Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Straßenverkehrsgefährdungen - Polizei sucht Zeugen+++

Oldenburg (ots)

Am 19.11.2024 kam es im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr in Bad Zwischenahn auf der Friedrichstraße und dem Sandweg zu drei möglichen Verkehrsgefährdungen. Einem Zeugen viel im Nahbereich seiner Wohnanschrift ein Fahrzeug auf, welches ohne Beleuchtung, ohne Kennzeichen und mit erhöhter Geschwindigkeit den Eichenweg befuhr. In der Folge seien durch die Fahrweise des BMW sowohl in der Friedrichstraße, dem Sandweg, als auch auf der Wildenlohslinie in Höhe des Furkenscher Grenzweg, jeweils Fußgänger potentiell gefährdet worden. Die Polizei Bad Zwischenahn hat Ermittlungen gegen den BMW-Fahrer wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Insbesondere die betroffenen Fußgänger werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 04403 - 927115 mit der Polizei Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen. (1484584)

