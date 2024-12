POL-OL: Radfahrer nach Konflikt mit Autofahrer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Brookweg / Alexanderstraße. Drei Personen wurden leicht verletzt. Eine 32-jährige Fahrerin eines Hyundai war am frühen Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, auf dem Brookweg in Richtung Bürgerbuschweg unterwegs. An der Kreuzung zur Alexanderstraße missachtete sie hierbei die Vorfahrt einer 19-jährigen Fahrerin eines ...

