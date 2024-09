Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Fahrzeugen

Euskirchen,Weilerswist,Zülpich (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (25. September), 18 Uhr, bis Freitag (27. September), 20.20 Uhr, wurden aus mehreren Fahrzeugen Gegenstände entwendet.

In der Blankenheimer Straße in Weilerswist wurde in ein Firmenfahrzeug eingebrochen. Unbekannte bohrten ein Loch in die Seitentüre von dem Fahrzeug. Hierbei wurde der Schließmechanismus der Tür beschädigt. Aus dem Fahrzeug wurden Baumaterialien im mittleren vierstelligen Euro-Bereich entwendet.

In der Erftstraße und in der Müggenhausener Straße versuchten Unbekannte mit mehreren Hebelversuchen einen Kofferraum und eine Tür aufzuhebeln.

Die Unbekannten konnten die Fahrzeuge jedoch nicht öffnen.

In Zülpich entwendeten Unbekannte mehrere Taschen aus Fahrzeugen.

In der Frankfurter Straße, Blayer Straße sowie in der Dreikönigenstraße wurden bei drei Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen.

Aus den Fahrzeugen wurden unter anderem Sporttaschen, eine Geldbörse sowie eine Handtasche entwendet.

In Euskirchen wurde die Seitenscheibe von einem Pkw in der Ernst-Moritz-Arndt Straße eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde von dem Beifahrersitz eine Handtasche entwendet.

Es wurden Anzeigen bezüglich des (versuchten) besonders schweren Fall des Diebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell