Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Krad übersehen: Polizei sucht Pkw-Fahrer

Mechernich-Weyer (ots)

Am Freitag (27. September) befuhr eine 16-Jährige aus Blankenheim gegen 6.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Mechernich-Weyer aus Fahrtrichtung Nettersheim-Zingsheim kommend in Richtung Mechernich-Eiserfey.

Vor der 16-Jährigen fuhr ein männlicher Pkw-Fahrer mit einem roten Pkw die Hauptstraße in gleicher Fahrtrichtung.

Da die Hauptstraße derzeit gesperrt ist, setzte der Pkw-Fahrer in Höhe der Straße Burgring mit seinem Fahrzeug zurück und übersah dabei die 16-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad.

Der Pkw touchierte die Blankenheimerin.

Hierbei verlor die Jugendliche das Gleichgewicht und kippte mit dem Kleinkraftrad zu Boden.

Die 16-Jährige hielt daraufhin Rücksprache mit dem Pkw-Fahrer.

Nachdem die 16-Jährige die Unfallörtlichkeit verlassen hatte, stellte sie nachträglich doch noch eine Verletzung sowie einen Schaden am Fahrzeug fest.

Zuvor wurden bei dem persönlichen Gespräch mit dem Pkw-Fahrer keine Personalien ausgetauscht.

Auch erhielt der Pkw-Fahrer keine Kenntnis über die Verletzung und die Beschädigung am Fahrzeug.

Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen

-Mann -ca. 50 Jahre -ca. 1,90m -graue kurze Haare -Brille -normale Statur

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen roten Ford (vermutlich Transit) mit einem Schulbusschild (orange) an der Heckseite des Fahrzeugs.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang/ Fahrzeugführer/ Fahrzeug machen?

Der Pkw-Fahrer wird gebeten sich zwecks Personalienfeststellung bei der Polizei Euskirchen zu melden.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799 460 oder 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

