POL-HH: 240416-4. Sendehinweis - Zwei Hamburger Fälle bei "Aktenzeichen XY"

Hamburg (ots)

Zeit: 17.04.2024, 20:15

Morgen Abend wird beim ZDF wieder die Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" ausgestrahlt. Auch zwei Hamburger Fälle werden vorgestellt.

In den Jahren 2022 bis 2023 soll ein 28-jähriger Mann für versuchte und vollendete Auftragsmorde verantwortlich sein und als Führungsperson einer kriminellen Organisation agieren. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell auf der Flucht - nach ihm wird öffentlich gefahndet, vgl. hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5754225.

Anfang Oktober des vergangenen Jahres war es in Hamburg-Harburg zu einer versuchten Vergewaltigung zum Nachteil einer 35-jährigen Frau gekommen. Ein noch unbekannter Mann griff die Frau in mutmaßlich sexueller Absicht an und flüchtete, als sich die Frau wehrte. Auch in diesem Fall fahndet die Polizei Hamburg öffentlich, vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5619949.

In beiden Fällen erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler neue Ansätze zur Aufklärung der Taten.

