POL-UL: (BC) Hochdorf/B30 - Bei Glätte auf dem Dach gelandet

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen eine Autofahrerin bei einem Unfall bei Hochdorf.

Eine 20-Jährige war um 7.25 Uhr auf der B30 von Bad Waldsee in Richtung Biberach unterwegs. An der Ausfahrt bei Appendorf wollte sie die Bundesstraße verlassen. In der Kurve der Ausfahrt bremste sie ihr Fahrzeug ab. Dabei geriet sie wegen Glätte ins Rutschen und kam mit ihrem Fiat von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete im Acker auf dem Dach. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren jedoch nicht erforderlich. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Fiat auf 20.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Halten Sie Abstand und seien Sie bremsbereit. Bitte beachten Sie, dass glatte Straßen nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Fahren Sie deshalb vorausschauend.

