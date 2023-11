Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger vor LIDL verletzt. Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots)

Am Freitag, den 10.11.2023 gegen 14:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor der LIDL Filiale in der Bahnhofsstraße 21 in Wiesloch zu einem Verkehrsunfall. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erfasste mit ihrem SUV einen Fußgänger, welcher in Folge des Zusammenstoßes zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallhergang und insbesondere das Verhalten des Fußgängers konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Möglichen Zeugen werden deshalb gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 57090 zu melden.

