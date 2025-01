Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 25.01.2025

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Verden. Am Abend des 24.01.2025, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr, gelang es einem bisher unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus in der Eitzer Straße in Verden einzudringen. Dabei gelangte er durch ein Fenster in das Haus. Er wurde dort jedoch durch die anwesenden Hunde gestört und verließ anschließend das Haus unerkannt in unbekannte Richtung. Diebesgut wurde nach jetzigem Stand nicht erlangt. Wer Hinweise zu auffälligen Personen im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Kirchlinteln. Am 25.01.2025, kurz nach Mitternacht, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem VW Caddy die Imkerstraße in Sehlingen und kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum und anschließend mit einer Gartenmauer. Der Pkw wurde dabei stark beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei fußläufig vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf ca. 7000EUR geschätzt.

Bereich PK Achim

Achim. Am 24.01.2025 gegen 12:30 Uhr wurde der Polizei Achim eine großflächige Ölspur im Ortsteil Baden gemeldet. Bei der Feststellung des verursachenden Pkw's wurde durch die Beamten bemerkt, dass der 50-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer weder im Besitz einer Fahrerlaubnis noch bestand eine gültige Haftpflichtversicherung für seinen genutzten Pkw. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Achim. Am Morgen des 25.01.2024 gegen 03:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen Pkw im Ortsteil Baden. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer des Daimler unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Neben einer Blutprobe musste der 32-jährige Mann aus Uphusen zudem seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Achim. Am 24.01.2025 gegen 17 Uhr kam es auf der Bremer Straße in Achim, Ortsteil Bierden, zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Achim beabsichtigte vom Parkplatz des dortigen Lidl-Marktes wieder in den fließenden Verkehr zu fahren. Hierbei übersah er eine querende Fußgängerin, die er dann mit seinem Audi touchierte. Die Fußgängerin, eine 67-jährige Frau aus Achim, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine Presserelevanten Ereignisse

Bereich PK Osterholz

Keine Presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell