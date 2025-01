POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Sonntag, den 26.01.2025

Landkreise Verden/Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Verden. Am Abend des 24.01.2025, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr, gelang es einem bisher unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus in der Eitzer Straße in Verden einzudringen. Dabei gelangte er durch ein Fenster in das Haus. Er wurde dort jedoch durch die anwesenden Hunde gestört und verließ anschließend das Haus unerkannt in unbekannte Richtung. Diebesgut wurde nach ...

mehr