Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebe stehlen Holzstämme++Metall gestohlen++In Gegenverkehr gefahren++Einbrecher scheitern an Fenster++Rohrbrand bei Kaffeerösterei+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebe stehlen Holzstämme+ Kirchlinteln. In der Zeit von Freitag bis Dienstagvormittag stahlen bislang unbekannte Täter mehrere hundert Fichtenstämme von einem Lager im Wald am Stellichter Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter die ca. 3 m langen Stämme mit einem entsprechenden Spezialfahrzeug abgeholt. Es wird davon ausgegangen, dass sie über die Zuwegung von der Heinser Dorfstraße gefahren sind. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu dem Fahrzeug haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchlinteln unter 04236-943370 zu melden.

+Metall gestohlen+ Oyten. In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 18 Uhr und 09 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Sie beschädigten ein Metalltor des Schrottplatzes und verschaffen sich dadurch Zugang zu dem Gelände. Aus einem Container entwendeten sie verschiedenen Metallschrott und verließen das Gelände wieder über das beschädigte Tor. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+In Gegenverkehr gefahren+ Blender. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, stießen auf der L203 zwei Pkw zusammen und eine der beiden Fahrerinnen wurde schwer verletzt. Eine 48-jährige Fahrerin war mit ihrem Skoda auf der Straße In der Marsch in Richtung Blender unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr eine 30-jährige Fahrerin mit ihrem Audi. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 48-Jährige auf gerade Strecke auf die Gegenfahrbahn und stieß, trotz eines Ausweichmanövers der 30-Jährigen, seitlich mit dem Audi zusammen. Die 30-Jährige kam schwerverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Für die Unfallaufnahme war die L203 kurzzeitig voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbrecher scheitern an Fenster+ Schwanewede. Bei einem Einfamilienhaus im Grünen Weg versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Montag bis Dienstag, über ein Fenster einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten sie das Fenster aufhebeln, scheiterten jedoch an dem gesicherten Fenster und ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 mitzuteilen.

+Rohrbrand bei Kaffeerösterei+ Lilienthal. Am späten Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Schornsteinbrand einer Backstube in der Worphauser Landstraße gerufen. Am Einsatzort stellten sie schließlich statt eines Schornsteinbrandes den Brand eines Rohres der Kaffeeröstanlage fest. Zudem war das Gebäude stark verraucht. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Zeugen können Hinweise der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitteilen.

