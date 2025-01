POL-VER: +Jugendlicher Kradfahrer verletzt sich schwer+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - NDKREIS VERDEN +Einbruch in Fahrradgeschäft+ Achim. Am Montagmorgen, gegen 05.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Fahrradgeschäft in der Obernstraße ein. Der Täter zerstörte mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Scheibe zu dem Geschäft in der ...

mehr