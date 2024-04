POL-PPRP: katapult - Messe für Beruf und Bildung am 04.05.2024 in Frankenthal

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (23.04.2024) brachen Unbekannte in der Zeit von 7:45 Uhr bis 18:45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Maxstraße ein. Aus der Wohnung wurde zwar nichts entwendet, jedoch wurde die Wohnungstür beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Haben Sie am Dienstag in der Maxstraße verdächtige Personen beobachtet oder können Sie andere Hinweise geben? Dann ...

