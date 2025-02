Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 02.02.2025

PI Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

++Unfallserie im Nebel++

Verden. Zu drei Unfällen mit insgesamt elf beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagmittag gegen 12:40 Uhr auf der A 27 zwischen den beiden Verdener Abfahrten. Da der Verkehr in Richtung Bremer Kreuz aufgrund einer Vollsperrung an der Anschlussstelle Verden-Nord abgeleitet wurde, kam es davor zu einer leichten Staubildung. Einige Fahrer und Fahrerinnen hatten ihre Geschwindigkeit nicht den Sichtverhältnissen bei Nebel angepasst, so dass es in der Folge zu mehreren Unfällen kam. Glücklicherweise kam es nicht zu schweren Folgen, sondern endete mit leichten Verletzungen bei insgesamt fünf beteiligten Personen und Sachschäden, die die Polizei insgesamt auf über 100.000 EUR schätzt. Zunächst übersah ein 52jähriger Mercedesfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit einen am Stauende stehenden Lkw, der mit hochwertigen Fahrzeugen beladen war. Es kam hier zu einer leichten Kollision ohne Verletzte. Während der Unfallaufnahme übersah eine 33jährigen VW-Fahrerin aus Peine das Stauende hinter der abgesicherten Unfallstelle und beschädigte wegen ihrer deutlich zu hoch gewählten Geschwindigkeit fünf wartende Fahrzeuge. Diese wurden zum Teil schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Im immer länger werdenden Stau kam es wenige hundert Meter vorher zu einem weiteren Unfall zwischen zwei Pkw und einem Transporter. Hierbei übersah eine 51jährige Bremerin das Stauende und fuhr mit ihrem VW Caddy auf zwei weitere Fahrzeuge auf. Die Autobahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten mehrere Stunden zusätzlich ab der Anschlussstelle Verden-Ost gesperrt werden, was auf den Straßen im Verdener Stadtgebiet deutlich zu spüren war.

++Fahrer ohne Führerschein unter Drogeneinfluss++

Oyten. Beamte des Zoll kontrollierten am frühen Samstagabend auf der Rastanlage Oyten an der A 1 einen VW mit niederländischer Zulassung, der von einem deutschen Auswanderer-Paar genutzt wurde. Bei der Kontrolle seines Fahrzeugs konnten bei dem 40jährigen Fahrer diverse Drogen aufgefunden werden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann auch Drogen konsumiert hatte, wurden Beamte der Autobahnpolizei Langwedel hinzugerufen, die mehrere Strafverfahren einleiteten. Der Mann, dem auch sein Führerschein bereits entzogen wurde, musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde ihm nicht gestattet. Für seine 29jährige Begleiterin endete die Fahrt ebenfalls, da sie per Haftbefehl gesucht und somit in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

++Rauschfahrt gestoppt++

Achim. Am Samstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 44jähriger Niederländer die BAB A 27 in Richtung Hannover, als er in Höhe Achim vom Zoll kontrolliert wurde. Durch die hinzugerufene Polizei konnte bei dem Fahrer des VW Touran eine Beeinflussung durch Alkohol und Kokain festgestellt werden. Allein der Atemalkoholwert lag bei über 1,4 Promille. Dem fahruntüchtigen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens bekannt gegeben.

++Aufgefahren und Beifahrerin verletzt++

Ottersberg. Am Samstag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW auf der Landesstraße in Wümmingen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 60jähriger Ottersberger infolge von Unachtsamkeit mit seinem Cabriolet auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 52jährigen Bremers aufgefahren. Die 20jährige Beifahrerin im Bremer Audi wurde durch den Aufprall leicht verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++ Unter Drogeneinfluss im Nebel verunfallt++

Riede. Am Samstagmittag befuhr ein 25jähriger Fahrer aus Riede die Thedinghauser Straße in Richtung Bremer Straße. Kurz hinter der Einmündung Schulstraße beabsichtigte er trotz starken Nebels mit seinem Mitsubishi mehrere wartende Fahrzeuge zu überholen. Bei plötzlich auftauchendem Gegenverkehr scherte er wieder ein und kollidierte mit einem Pkw Skoda in der Fahrzeugschlange. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Achim wurde durch die Beamten eine Beeinflussung durch THC bei dem jungen Unfallverursacher festgestellt. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

++Diebstahl aus SB-Verkaufsstand++

Ottersberg. Am Freitag, den 31. Januar, haben zwei unbekannte weibliche Personen gegen 16:00 Uhr diverse Deko-Waren im SB-Verkaufsstand im Bodderweg in Ottersberg mitgenommen, ohne diese zu bezahlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und zur Aufklärung des Diebstals beitragen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Ottersberg unter Telefon 04205/315810 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++WC-Anlage beschädigt, Zeugen gesucht++

Worpswede. Die Gemeinde Worpswede beklagt zum wiederholten Male Vandalismus an der öffentlichen Toilette in der Bergstraße. In der Nacht zum Samstag suchten erneut bislang unbekannte Personen die Bedürfnisanlage auf und beschädigten das WC-Schild, ein Fenster und einen Spiegel. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 04792/956790.

++Unfallzeugen gesucht++

Lilienthal. Die Polizei Osterholz sucht einen Unfallverursacher, der in der Nacht zum Samstag im Ortsteil St. Jürgen eine Verkehrsinsel überrollt hat. Der unbekannte Fahrer war aus Richtung Vierhausen die Kreisstraße 8 entlanggefahren und beim Rechtsabbiegen in die Kreisstraße 9 auf die Verkehrsinsel geraten, wobei Verkehrszeichen und vermutlich auch das Verursacherfahrzeug beschädigt wurden. Der Unbekannte setzte danach die Fahrt in Richtung Osterholz-Scharmbeck fort, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Hinweise nimmt das PK Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

