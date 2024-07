POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/A6: Fahrbahnsperrung nach Verkehrsunfall - Pressemitteilung Nr. 2

Heddesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18 Uhr und 07 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von einer Baustelle in der Badenerstraße Buntmetall in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Unbekannten entwendeten neben diversen Kupfertrommeln und Kupferkabeln ...

