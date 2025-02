Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am späten Sonntagabend melden mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 22:45 Uhr eine Unfallstelle in der Überleitung der B39 zur Landauer Straße. Der Unfallverursacher befuhr zunächst die B39 in Fahrtrichtung B9 und verlässt die B39 an der Anschlussstelle zur Landauer Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt der/die Fahrzeugführende im Kurvenverlauf von der Fahrbahn ab, durchquert den dortigen Grünstreifen in Richtung Gegenfahrbahn, kollidiert mit 3 Leitpfosten und reißt ein Verkehrsschild mitsamt Fundament aus dem Boden, welches letztlich auf der Gegenfahrbahn liegen bleibt. An der Unfallörtlichkeit bleibt ein Fahrzeugbruchteil und ein amtliches Kennzeichen zurück, welche vermutlich dem Verursacherfahrzeug zuzuordnen sind. Der entstandene Fremdschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Die Feststellung des unfallverursachenden Fahrzeugführers bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell