POL-PDLU: CO2-Pistole sichergestellt

Speyer (ots) - Am 01.02.2025 gegen 15:00 Uhr befuhren ein Pedelec-Fahrer sowie ein Fahrradfahrer den Fahrradweg in Verlängerung der Holzstraße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Unterführung der B9 stießen beide Radfahrer zusammen und stürzten. Durch den Sturz wurden beide Beteiligten schwer am Kopf verletzt. Beide Radfahrer trugen keinen entsprechenden Fahrradhelm und mussten in nahegelegene Krankenhäuser ...

