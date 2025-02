FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 25. Februar 2025

Feuerwehr Dresden

Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 25. Februar 2025

Dresden

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt 244 Mal alarmiert. In 64 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich vier Mal angefordert. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte 195 qualifizierte Krankentransporte durch.

Feuerwehr

Die Feuerwehr Dresden wurde zu sechs Brandeinsätzen gerufen. 19 Einsätze entfielen auf technische Hilfeleistungen, wie die Unterstützung bei Verkehrsunfällen, die Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel oder Tragehilfen für den Rettungsdienst. Darüber hinaus wurden vier Fehlalarme verzeichnet, die durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Brand einer Doppelgarage auf der Warthaer Straße - Keine Verletzten

Wann? 25. Februar 2025, 16:09 - 22:04 Uhr

Wo? Warthaer Straße/Am Lehmberg, Omsewitz

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zu einem Brand einer freistehenden Doppelgarage auf einem Grundstück an der Warthaer Straße. Eine starke Rauchentwicklung war für die Einstazkräfte bereits auf der Anfahrt weithin sichtbar. Vor Ort angekommen stellte der Einsatzleiter eine vollständig in Flammen stehende, etwa 70 Quadratmeter große Garage fest. Die Lageerkundung ergab, dass sich ein Benzinkanister sowie ein Rasentraktor im Inneren der Garage befanden. Zudem lagerten dort eine Vielzahl von Brandlasten, darunter Feuerholz, Gartenutensilien und Bänke. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Zunächst wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit je einem Strahlrohr im Außenangriff eingesetzt. Im weiteren Verlauf erfolgte ein Innenangriff zur effektiven Bekämpfung der Flammen. Die Stromversorgung der Garage wurde vorsorglich am Sicherungskasten des Wohnhauses abgeschaltet. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Um letzte Glutnester aufzuspüren, wurden gezielte Nachlöschmaßnahmen durchgeführt. Hierbei kamen Einreißhaken zum Öffnen der Dachhaut zum Einsatz. Die Temperaturkontrolle mit einer Wärmebildkamera ergab, dass die Deckentemperatur nach der Öffnung der Dachhaut maximal 30°C betrug und keine weiteren Glutnester sichtbar waren. Zur Sicherstellung des Atemschutzes wurde zusätzlich ein Abrollbehälter Atemschutz nachgefordert. Um das Aufflammen unentdeckter Glutnester auszuschließen, wurde gegen 21 Uhr eine Nachkontrolle durchgeführt, welche jedoch ohne Befund blieb. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Im Bereich der Warthaer Straße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sowie der Stadtteilfeuerwehr Ockerwitz.

Brand auf dem Gelände der TU Dresden - Keine Verletzten

Wann? 26. Februar 2025, 03:43 - 05:44 Uhr

Wo? August-Bebel-Straße, Strehlen

Über den Notruf 112 wurde die Integrierte Regionalleitstelle über einen Gebäudebrand auf dem Gelände der TU Dresden alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Mülltonnen auf der Gebäuderückseite eines Verwaltungsgebäudes in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade übergegriffen und drohte sich weiter auszubreiten. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte die Brandausbreitung verhindern und die Flammen erfolgreich löschen. Parallel dazu wurde das Gebäudeinnere auf den Eintrag von Rauchgasen überprüft - eine Verrauchung konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzte gab es keine. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

