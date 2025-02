Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in Flüchtlingsunterkunft: Feuerwehr löscht brennendes Sofa

Dresden (ots)

Wann? 25. Februar 2025, 03:16 - 05:52 Uhr

Wo? Katharinenstraße, Äußere Neustadt

In den frühen Morgenstunden kam es zu einem Brandausbruch im Untergeschoss eines Wohngebäudes, welches derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Die Feuerwehr Dresden war mit 40 Einsatzkräften der Feuer -und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt, der Rettungswache Neustadt, B-Dienst und U-Dienst vor Ort und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzte gab es keine. Zum Zeitpunkt des Einsatzes war der Bereich um das Brandobjekt aufgrund einer Baustelle auf der Katharinenstraße nur eingeschränkt zugänglich. Aus diesem Grund mussten sich die Einsatzkräfte über den Hof der Rettungswache Neustadt auf der Louisenstraße Zugang zum Brandobjekt verschaffen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Sicherheitspersonal des Objekts bereits die Räumung des betroffenen Gebäudes bestätigt. Im Treppenraum sowie in den Fluren kam es bereits zu einem Raucheintrag. Ein Atemschutztrupp drang mit einem Strahlrohr in das Untergeschoss vor, während parallel die Belüftung vorbereitet wurde. Zwei weitere Atemschutztrupps suchten die Obergeschosse ab, in denen sich möglicherweise noch Personen aufhielten. Mehrere Räume wurden durchsucht, zwei Türen mussten gewaltsam geöffnet werden. Der Brandraum im Untergeschoss konnte unter schwierigen Bedingungen ausfindig gemacht werden, da die Räumlichkeiten sehr beengt waren. Das Feuer, das sich auf ein Sofa beschränkte, wurde schnell gelöscht. Personen wurden in dem Gebäude nicht mehr angetroffen. Parallel zur Brandbekämpfung wurde das Gebäude mit Lüftern entraucht. Eine abschließende Messung ergab, dass alle Stockwerke bis auf das Untergeschoss wieder freigegeben werden und die Bewohner zurückkehren konnten. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kamen die Bewohner in der Rettungswache Neustadt unter. Die verbleibende CO-Konzentration im Untergeschoss sank auf ein unkritisches Niveau, sodass die Einsatzleitung die Einsatzstelle an die Polizei übergeben konnte, welche die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell