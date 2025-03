Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Regionalbahn kollidiert mit PKW an unbeschranktem Bahnübergang - eine Person schwer verletzt

Dresden (ots)

Wann? 7. März 2025, seit 19:11 Uhr

Wo? Rathenaustraße / Zum Sportplatz; Weixdorf

Am heutigen Abend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte eine Regionalbahn, RB33 nach Königsbrück, an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem PKW Opel Corsa. Der Zug schleifte das Fahrzeug rund 20 Meter mit, bevor er zum Stillstand kam. Die Fahrerin (ca. 19 Jahre alt) des PKW erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die 26 Fahrgäste der Regionalbahn sowie der Lokführer blieben unverletzt. Um den Fahrgästen das sichere Verlassen des auf freier Strecke stehenden Zuges zu ermöglichen, errichtete die Feuerwehr ein Podest. Die Reisenden setzen ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fort. Der Lokführer steht unter dem Eindruck des Geschehens und wird betreut. Die Bahnstrecke sowie der Bahnübergang bleiben für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Im Einsatz sind rund 50 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Klotzsche, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche. Die Maßnahmen der Feuerwehr werden nach der Evakuierung des Zuges abgeschlossen sein. Die Bundespolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zu diesem Ereignis aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell