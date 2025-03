Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Am Steuer eingenickt

Einen Autofahrer hat am Freitag in Schlierbach wohl der Schlaf übermannt. Das führte zu einem Unfall mit Blechschaden.

Wie der 58-Jährige später der Polizei berichtete, war er gegen 21.30 Uhr in der Auchtertstraße in Richtung Siemensstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung überfiel ihn wohl die Müdigkeit. Während des Sekundenschlafs kam der VW nach links auf die Querungshilfe. Der Kombi rammte zwei Verkehrsschilder. Die Front des Autos wurde dabei erheblich beschädigt und der Pkw musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf knapp 10.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf ca. 3.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 58-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert von Fahrerinnen und Fahrern, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

